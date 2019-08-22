Узбекский сум продолжает свою реабилитацию

БАКУ/Trend/ - Валюта Узбекистана растет к доллару на валютной бирже второй день подряд, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Сум укрепился до 9 371 сумов (-8,00) за 1 доллар США.

Примечательно, что последний раз национальная валюта показывала рост в июле, а затем начала стремительное падение.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.