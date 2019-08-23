Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана сократился

23 августа 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первое июля прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана составил 8,92 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с началом года на 0,1 процента, сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов.

На первое января 2019 года прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана составлял на 8, 927 миллиарда долларов, при этом за 2018 год он сократился на пять процентов.

Соотношение внешнего государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) составило 19 процентов (от прогноза объема ВВП на этот года в размере 79,649 миллиарда манатов), сообщает Минфин.

Госдолг включает прямые государственные обязательства Азербайджана и обязательства по кредитам, гарантированные государством.

Внешний государственный долг включает кредиты, привлеченные от международных финансовых институтов на инфраструктурные проекты и программы финансирования, а также ценные бумаги, размещенные на международных финансовых рынках.

Согласно планам правительства, предполагается снизить до 12 процентов соотношение внешнего долга к ВВП в 2026 году.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: kamala_mammadli

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