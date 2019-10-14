Золото в Азербайджане подешевело

14 октября 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 14 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 13,906 маната, до 2528,1125 маната, унция серебра подорожала на 0,0748 маната, до 29,8699 маната, унция платины подешевела на 14,4415 маната, до 1516,5360 маната, унция палладия подешевела на 5,6525 маната, до 2890,4250 маната.

Название

12.10.2019

11.10.2019

Золото

XAU

2528,1125

2542,0185

Серебро

XAG

29,8699

29,7951

Платина

XPT

1516,5360

1530,9775

Палладий

XPD

2890,4250

2896,0775

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 14 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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