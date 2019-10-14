Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 14 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 13,906 маната, до 2528,1125 маната, унция серебра подорожала на 0,0748 маната, до 29,8699 маната, унция платины подешевела на 14,4415 маната, до 1516,5360 маната, унция палладия подешевела на 5,6525 маната, до 2890,4250 маната.

Название 12.10.2019 11.10.2019 Золото XAU 2528,1125 2542,0185 Серебро XAG 29,8699 29,7951 Платина XPT 1516,5360 1530,9775 Палладий XPD 2890,4250 2896,0775

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 14 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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