Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 18 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 6,6215 маната, до 2535,7115 маната, унция серебра - на 0,3466 маната, до 29,7952 маната, унция платины - на 3,417 маната, до 1506,8120 маната, унция палладия подешевела на 28,509 маната, до 2996,6410 маната.
|
Название
|
18.10.2019
|
17.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2535,7115
|
2529,0900
|
Серебро
|
XAG
|
29,7952
|
29,4487
|
Платина
|
XPT
|
1506,8120
|
1503,3950
|
Палладий
|
XPD
|
2996,6410
|
3025,1500
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 18 октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli
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