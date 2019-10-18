Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 18 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 6,6215 маната, до 2535,7115 маната, унция серебра - на 0,3466 маната, до 29,7952 маната, унция платины - на 3,417 маната, до 1506,8120 маната, унция палладия подешевела на 28,509 маната, до 2996,6410 маната.

Название 18.10.2019 17.10.2019 Золото XAU 2535,7115 2529,0900 Серебро XAG 29,7952 29,4487 Платина XPT 1506,8120 1503,3950 Палладий XPD 2996,6410 3025,1500

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 18 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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