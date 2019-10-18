Золото в Азербайджане подорожало

18 октября 2019 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 18 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 6,6215 маната, до 2535,7115 маната, унция серебра - на 0,3466 маната, до 29,7952 маната, унция платины - на 3,417 маната, до 1506,8120 маната, унция палладия подешевела на 28,509 маната, до 2996,6410 маната.

Название

18.10.2019

17.10.2019

Золото

XAU

2535,7115

2529,0900

Серебро

XAG

29,7952

29,4487

Платина

XPT

1506,8120

1503,3950

Палладий

XPD

2996,6410

3025,1500

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 18 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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