В Expressbank произошли кадровые изменения

БАКУ/Trend/ - ОАО” Expressbank" внёс изменения в состав Комитета по аудиту и Департамента внутреннего аудита

Как сообщает Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы банка, в соответствии с соответствующим решением Наблюдательного совета, директор Департамента внутреннего аудита Руфат Нагиев был назначен на должность председателя Комитета по аудиту, а заведующий отделом Эльсевер Сафаров и ведущий аудитор Эсмира Мамедова были назначены членами Комитета по аудиту.

Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Эльчин Мехралиев прошел соответствующую аттестацию в Палате по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики, получил положительное заключение и назначен на должность директора.

Expressbank, являющийся одним из первых коммерческих банком, среди ныне существующих, был создан 21 июня 1989 года и долгое время функционировал под названием «Azərnəqliyyatbank». Банк осуществляет свою деятельность согласно лицензии под номером 119, выданной Центральным банком Азербайджана 30 декабря 1992 года. Согласно решению Общего собрания акционеров от первого февраля 2010 года, название банка было изменено на “Expressbank”. Устав банка в новой редакции был зарегистрирован со стороны государственных структур четвертого марта 2010 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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