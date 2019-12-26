В Азербайджане продлен срок налоговых льгот для резидентов промпарков и технопарков

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев продлил на три года срок налоговых и таможенных послаблений для резидентов промышленных парков и технопарков, сообщает Trend со ссылкой на сайт президента Азербайджана.

Поправки внесены в рамках изданного в среду указа «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана».

Согласно поправкам, резиденты промышленных парков и технопарков будут освобождены от уплаты налога на прибыль, землю и имущество, а также таможенных пошлин при импорте техники, установок и технологического оборудования сроком на 10 лет с момента регистрации.

Поправки касаются также управляющих компаний и операторов промышленных парков и технопарков, которые также освобождаются от уплаты подоходного налога на часть прибыли, направленной на строительство и поддержание инфраструктуры парков.

В настоящее время льготы для резидентов, вступившие в силу первого января 2013 года, действительны в течение семи лет с момента регистрации. С первого января срок их действия продлевается до 10 лет.

В Азербайджане действуют пять промышленных парков – Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский, а также четыре промышленных квартала – Нефтчалинский, Масаллинский, Гаджикабульский и Сабирабадский. Общее число резидентов в промпарках и промкварталах составляет 82.

В целом, в Кодекс внесено 162 изменения.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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