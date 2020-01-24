Азербайджан добился значительных успехов в цифровизации

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является первой страной, обеспечившей полную цифровизацию всех государственных программ, стратегических дорожных карт и процессов мониторинга.

Как сообщает Trend, об этом на деловой встрече Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ Вусал Гасымлы.

Гасымлы отметил, что каждая новая реформа в стране создает необходимость проведения нового мониторинга, который, в свою очередь, создаёт большую базу данных и цифровизация этих процессов является несомненным шагом вперед.

Напомним, сегодня в Баку проходит деловая встреча Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.