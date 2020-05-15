Азербайджанская НБКО обнародовала сумму выданных фермерам микрокредитов

Финансы 15 мая 2020 14:02 (UTC+04:00)
Азербайджанская НБКО обнародовала сумму выданных фермерам микрокредитов

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день НБКО "Исполнительное кредитное агентство" выдала фермерам и фермерским хозяйствам как из внешних, так и из внутренних ресурсов более 200 тысяч микрокредитов.

Об этом во вторник сказал Trend председатель совета правления НБКО "Исполнительное кредитное агентство" Ариф Алиев.

По его словам, используя револьверный (возобновляемый) метод кредитования посредством повторного кредитования заёмщиков, общая сумма выданных кредитов сельскохозяйственным предприятиям на сегодняшний день составляет более 130 миллионов манатов.

Алиев отметил, что данная НБКО функционирует с 2002 года, и довольно большую часть этого периода организация активно участвовала в реализации различных программ льготного кредитования именно фермерских хозяйств, которые охватывали почти все регионы страны. К этим проектам относятся проекты Всемирного Банка, а также совместный проект Международного фонда сельскохозяйственного развития (İFAD) и Исламского банка развития.

"В настоящее время мы по причинам, независящим от нас, мы пока не участвуем в такого рода программах. Поэтому, из-за ограниченности наших финансовых ресурсов, мы имеем возможность предоставлять фермерам лишь микрокредиты за счет собственных средств. В то же время, исходя из многолетнего опыта, накопленной клиентской базы и наличия готовой разветвлённой сети представительств по всем районам страны мы и сегодня готовы к сотрудничеству с соответствующими структурами и фондами",-подчеркнул он.

"Как известно, короновирусная пандемия оказала своё негативное влияние на мировые финансовые рынки и, к сожалению, это не обошло стороной и финансовый рынок Азербайджана, в частности кредитование. Поэтому с нашей стороны были введены соответствующие изменения в план ежедневной деятельности организации. Так как основная часть наших клиентов - это жители регионов, фермеры, учитывая введённый с 24 марта режим карантина в стране, который определенно ограничивал передвижение многих граждан, мы постарались оказать максимально возможное содействие клиентам НБКО. Так, в конце марта мы приняли решения о переносе для всех клиентов даты оплаты по кредитам на конец апреля. Тем самым мы не позволили нашим клиентам попасть в список проблемных заёмщиков, который формируется в автоматическом режиме. В настоящее время мы продолжаем аналогичные мероприятия в рамках последнего указа ЦБ Азербайджана от 23 апреля 2020 года", - сказал Алиев.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: Fidan_Babaeva

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