Аргентина продлила переговоры о реструктуризации долга

Правительство Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации долга перед иностранными кредиторами до 12 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник министерство экономики страны.

"Аргентина объявила сегодня, что продлевает срок истечения действия предложения, которое было сделано держателям определенных ценных бумаг <...> со 2 июня 2020 года до 17:00 по нью-йоркскому времени 12 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению министерства, последние две недели Аргентина активно вела переговоры с держателями ценных бумаг и получила ряд их предложений. "С учетом заявления экспертов Международного валютного фонда от 1 июня республика рассматривает возможность внести дополнительные изменения в предложение, что максимально увеличит поддержку инвесторов, но не ставя под угрозу достижение устойчивости долга", - добавили в ведомстве.

Глава министерства Мартин Гусман в свою очередь заявил, что Аргентина "работает над финальными поправками". "Позиции сторон продолжают сближаться, но необходимо преодолеть еще значительную часть пути, и нам нужно суметь ее завершить. Не стоит спешить, чтобы заключить соглашение, которое не подходит Аргентине", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

22 мая Аргентина фактически оказалась в ситуации дефолта, так как не выплатила $503 млн долга кредиторам, но заявила, что продлевает переговоры о реструктуризации до 2 июня. В середине апреля министр экономики страны Мартин Гусман представил план урегулирования долга, который предусматривает трехлетний льготный период, а также списание 5,4% объема долга и 62% начисленных процентов - $3,6 млрд и 37,9 млрд соответственно. 28 мая Буэнос-Айрес сообщил, что изменил первоначальное предложение кредиторам, сократив размер списания долга и продолжительность льготного периода до двух лет для большинства ценных бумаг. Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет $68,8 млрд.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. 27 октября прошлого года в стране прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике возможность развиться и погасить долги.