В Азербайджане число дебетовых карт выросло более чем на 20%

БАКУ/Trend/ - На конец июня 2020 года число платежных карт по сравнению с аналогичным показателем 2019 года выросло на 23,5 процента, достигнув 8,66 миллиона единиц, сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Большая часть карт (7,71 тысячи единиц) относится к дебетовым, в частности, 3336 карт – к социальным, 2399 – к зарплатным, 1976 – прочие. В целом, количество дебетовых карт увеличилось на 20,7 процента.

Количество кредитных карт на конец июня составило 949 тысяч единиц.

На первое июля 2020 года в стране действовали 2 554 банкомата, из которых 1 339 – в Баку, 1 215 – в других городах и регионах страны. Общее число банкоматов с начала 2020 года выросло на 30 единиц, или на 1,1 процента, однако в связи с ликвидацией четырех банков - AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank на конец июля количество банкоматов с начала года сократилось на 78 единиц.

Количество POS-терминалов в стране составило 55 631, из которых 35 559 установлены в Баку, а 19 305 – в других городах и регионах страны. Их число с начала 2020 года в Азербайджане выросло на 3 659 единиц, или на 5,4 процента, однако, в связи с отзывом лицензий упомянутых банков, на конец июля резко сократилось на 11 837 единиц, или на 17,5 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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