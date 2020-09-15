Базовые банковские услуги для малоимущих в Азербайджане станут бесплатными

БАКУ /Trend/ - Исполнение поручений, данных Президентом Ильхамом Алиевым в связи с укреплением социального благосостояния малообеспеченных слоев населения, сокращением бедности и повышением занятости населения, постоянно находится в центре внимания Центрального банка Азербайджана (ЦБА), осуществляются соответствующие меры по повышению финансовой инклюзивности в стране, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

В сообщении Центробанка говорится, что в рамках мероприятий, проводимых в этом направлении, ЦБА совместно с Ассоциацией банков Азербайджана (AБA) подготовил и представил в банковский сектор пакет предложений о бесплатных "базовых банковских услуг" для группы населения с низким доходом. Пакет “базовые банковские услуги” включает в себя открытие бесплатного банковского счета для малоимущей группы населения, предоставление бесплатной дебетовой платежной карты, а также такие льготы, как отсутствие платы за услуги по платежам с использованием электронных банковских услуг.

По заявлениям ЦБА, на начальном этапе 600 тысячам граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах государственной службы занятости, будут предоставляться бесплатные базовые банковские услуги.

Отмечается, что предоставление банками бесплатных “базовых банковских услуг” расширит доступ к цифровым финансовым услугам группы населения с низким доходом, а также повысит финансовую инклюзивность и доступность банковских услуг в стране.

(Автор: Зейни Джафаров)

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