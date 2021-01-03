В Азербайджане значительно возросло количество дебетовых карт

БАКУ /Trend/ - На конец ноября 2020 года число платежных карт по сравнению с аналогичным показателем 2019 года выросло на 26,8 процента, достигнув 9,14 миллиона единиц, сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Большая часть карт (8,07 миллиона единиц) относится к дебетовым, в частности 3,425 миллиона карт – к социальным, 2,5 миллиона – зарплатным, а 2,15 миллиона – к прочим карточным продуктам. В целом количество дебетовых карт в годовом обращении увеличилось на 25 процентов.

Количество кредитных карт на конец ноября текущего года составило 1,07 миллиона единиц.

На текущий период 2020 года в стране функционируют 2688 банкоматов, из которых 1415 – в Баку, 1273 – в других городах и регионах страны. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество банкоматов в Азербайджане увеличилось на 2,3 процента.

Количество POS-терминалов в стране составило 56 956, из которых 37 439 установлены в Баку, 19 517 – в других городах и регионах страны. Их число с начала 2020 года в Азербайджане сократилось на 11 848 единиц, или 17,2 процента.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni