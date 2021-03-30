Соблюдение комплаенс-норм в Азербайджане отражается не только на доходности бизнеса, но и на международной репутации бренда - PASHA Bank (ИНТЕРВЬЮ)

Финансы 30 марта 2021 12:28 (UTC+04:00)
Соблюдение комплаенс-норм в Азербайджане отражается не только на доходности бизнеса, но и на международной репутации бренда - PASHA Bank (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Еще недавно такие направления развития компании, как корпоративное управление, аудит, внутренний контроль и комплаенс-функции, казались чем-то кардинально новым и до конца неосвоенным. Однако на фоне возросшей экономической турбулентности в мире, в том числе на фоне коронавирусной пандемии, вышеперечисленные инструменты, в частности комплаенс-функция компаний, все чаще стали выходить на передний план.

О том, как развивается направление комплаенса в Азербайджане и какие перспективы открываются перед компаниями, внедряющими данную функцию, рассказал Trend один из ведущих специалистов в этой области, главный директор комплаенса и управления PASHA Bank, председатель рабочей группы по комплаенсу и противодействию отмыванию денег при Ассоциации банков Азербайджана Анар Керимов.

- Что представляет собой комплаенс-функция в современном мире и какие бизнес-проблемы она помогает решить?

- Комплаенс в своем первоначальном значении подразумевает особый комплекс различных инициатив, так или иначе направленных на предупреждение противоречащих действующему законодательству действий посредством ежедневного мониторинга всех направлений деятельности компании. Основой комплаенс-функции любой организации является в первую очередь построение эффективной корпоративной бизнес-этики и строгое соблюдение коллективом компании требований и норм действующего законодательства.

Данную сферу можно условно поделить на две составные части: внутреннее направление, которое отвечает за контроль над исполнением компанией и ее сотрудниками внутренних правил, нормативов и требований, и внешнее - регулирующее соблюдение законов, разного рода нормативных актов и процедур как национального, так и международного характера, в которых детально прописаны принципы деятельности любой компании. Комплаенс также гарантирует защиту прав потребителей, в том числе и акционеров, и других заинтересованных сторон. В целом функция комплаенса касается таких вопросов, как соблюдение надлежащих стандартов поведения на рынке, управление конфликтами интересов, превентивная защита от злоупотребления должностными полномочиями персоналом компании, справедливое отношение к клиентам и обеспечение добросовестного подхода при консультировании клиентов. Отрадно, что в Азербайджане функции комплаенса в последние годы становятся все более актуальными, кроме того, с каждым годом растет число компаний, в штате которых трудятся комплаенс-специалисты.

- Для каких отраслей экономики внедрение системы комплаенса является более актуальным и необходимым?

- Комплаенс должен присутствовать во всех сферах экономики без исключения. Но в первую очередь он должен затрагивать деятельность игроков финансового рынка. Отказ от применения комплаенс-подходов в деятельности финансовых институтов может потенциально привести к возникновению различных негативных и даже форс-мажорных обстоятельств, когда, к примеру, вкладчики в банках могут элементарно потерять свои вложения, а клиентский бизнес - остаться без финансовой и консультационной поддержки.

- Насколько ответственно финансовые институты в Азербайджане относятся к реализации комплаенс-подхода в своей деятельности?

- Необходимо понимать, что компании, так или иначе влияющие на развитие экономики страны, обязаны осознавать, что взвешенный комплаенс-подход и реализация соответствующего комплекса мер могут не только превентивно защитить организацию от возможных рисков, но и повлиять на прибыльность и успешность ее деятельности, принести немалые экономические дивиденды. Такими компаниями как раз и являются банки - активные участники развития бизнеса.

Одним из первых функцию комплаенса в финансовом секторе в начале 2010-х годов стал применять PASHA Bank, который является флагманом использования на рынке самого передового опыта и международных практик. В последнее время во всех 26 функционирующих в Азербайджане банках стали проявлять активный интерес к этой сфере. Соответствующий штат расширяется, а специалисты этого профиля направляются на тренинги за рубеж, где они на месте могут ознакомиться с лучшим международным опытом в этом направлении.

В целом данное профессиональное направление в Азербайджане все еще очень молодо и находится на стадии активного формирования и устранения существующих недостатков. Так, при Кабинете министров Азербайджана созданы координационный совет и профильные рабочие группы, основной задачей которых является повышение комплаенс-культуры в стране, ее соответствующего рейтинга на международной арене.

- Как коронавирусная пандемия изменила принципы работы функции комплаенса?

- Как во всем мире, так и в Азербайджане пандемия и последовавшие за ней карантинные ограничения затронули практически все сегменты бизнеса и отразились, в частности, на комплаенс-функциях банков.

К примеру, в силу того, что клиенты финансовых институтов начали больше использовать цифровые услуги, возросли риски возможных кибератак и прочих негативных действий извне. В связи с этим перед функцией комплаенса встали задачи по более эффективной надзорной деятельности за ежедневными операциями и максимальному предотвращению каких-либо инцидентов.

Также с марта 2020 года на валютном рынке Азербайджана возрос спрос на иностранную валюту. За этим последовало установление регулятором валютного рынка (Центральный банк Азербайджана) лимита на продажу валюты, что потенциально могло увеличить риск спекуляций на местном рынке. В результате повысилась ответственность сотрудников сферы комплаенса, направленная на предотвращение подобных негативных случаев, которые уполномочены анализировать валютные поступления, а также выявлять сомнительные сделки. В результате эффективно проведенной работы деятельность спекулянтов на рынке было пресечена.

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития комплаенс-направления на местном рынке в ближайшие годы?

- Современный ход развития экономики демонстрирует, что главную роль в успехе бизнеса играют подготовленные кадры, используемые передовые технологии и функции грамотного надзора за деятельностью и соблюдением всех национальных и международных норм и требований. Все эти условия напрямую отражаются не только на доходности того или иного бизнеса, но и на международной репутации самого бренда. Хотелось бы, чтобы в будущем банки и остальной бизнес еще активнее привлекали сотрудников, которые будут работать в этой непростой, но интересной сфере, вкладывали инвестиции в их профессиональное развитие.

Я рад, что в последние годы в Азербайджане ощущается рост интереса к комплаенс-сфере, причем это касается не только крупных компаний и организаций, но и компаний, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, что немаловажно. Все это приведет к увеличению прозрачности бизнеса и росту международного рейтинга Азербайджана с точки зрения создания в стране условий для устойчивого развития бизнеса и увеличения притока зарубежных инвестиций.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni

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