Манат укрепился к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,044 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 23 апреля 2021 г.: 22 апреля 2021 г.: 23 марта 2021 г.: 23 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,044 2,0459 2,0261 1,8386 -0,0019 0,0179 0,2054 1 российский рубль 0,0225 0,0222 0,1084 0,0224 0,0003 -0,0859 0,0001 1 турецкая лира 0,2043 0,2073 0,4533 0,2436 -0,0030 -0,2490 -0,0393 1 австралийский доллар 1,3147 1,3168 0,0162 1,0735 -0,0021 1,2985 0,2412 1 аргентинский песо 0,0183 0,0183 2,4306 0,0257 0 -2,4123 -0,0074 1 белорусский рубль 0,6598 0,6557 0,0229 0,6836 0,0041 0,6369 -0,0238 1 бразильский реал 0,3121 0,3052 0,2319 0,3115 0,0069 0,0802 0,0006 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 1,3174 0,4628 0 -0,8546 0 1 южноафриканский ранд 0,1189 0,1192 0,0186 0,0896 -0,0003 0,1003 0,0293 100 южнокорейских вон 0,1519 0,1523 0,6542 0,138 -0,0004 -0,5023 0,0139 1 чешская крона 0,079 0,0791 0,3057 0,0666 -0,0001 -0,2267 0,0124 100 чилийских песо 0,2405 0,244 0,4628 0,1983 -0,0035 -0,2223 0,0422 1 китайский юань 0,2617 0,2621 0,1154 0,2399 -0,0004 0,1463 0,0218 1 датская крона 0,2749 0,2751 0,1503 0,2465 -0,0002 0,1246 0,0284 1 грузинский лари 0,4933 0,4921 0,0775 0,5346 0,0012 0,4158 -0,0413 1 гонконгский доллар 0,219 0,219 0,2365 0,2193 0 -0,0175 -0,0003 1 индийская рупия 0,0227 0,0226 0,2611 0,0223 0,0001 -0,2384 0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3565 2,3685 0,2725 2,0975 -0,0120 2,0840 0,2590 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,5101 0,0109 0 -0,4984 0,0008 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,2189 0,004 0 -0,2149 0 1 шведская крона 0,2018 0,2022 0,0234 0,1683 -0,0004 0,1784 0,0335 1 швейцарский франк 1,8542 1,8552 2,3667 1,7485 -0,0010 -0,5125 0,1057 1 израильский шекель 0,5214 0,521 0,0118 0,4798 0,0004 0,5096 0,0416 1 канадский доллар 1,3629 1,3592 0,004 1,2011 0,0037 1,3589 0,1618 1 кувейтский динар 5,6453 5,6442 0,1997 5,4576 0,0011 5,4456 0,1877 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 1,8338 0,0039 0 -1,8299 0 1 киргизский сом 0,02 0,0201 0,5163 0,0211 -0,0001 -0,4963 -0,0011 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1122 1,361 0,1118 0,0002 -1,2486 0,0006 1 малайзийский ринггит 0,4138 0,4136 5,6309 0,3896 0,0002 -5,2171 0,0242 1 мексиканский песо 0,0855 0,0854 0,004 0,0696 0,0001 0,0815 0,0159 1 молдавская лея 0,0946 0,0943 0,02 0,0933 0,0003 0,0746 0,0013 1 египетский фунт 0,1084 0,1082 0,1123 0,1079 0,0002 -0,0039 0,0005 1 норвежская крона 0,2038 0,2039 0,413 0,1586 -0,0001 -0,2092 0,0452 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0831 0,0168 0 -0,0670 -0,0007 1 польский злотый 0,4477 0,449 0,0955 0,404 -0,0013 0,3522 0,0437 1 сингапурский доллар 1,2792 1,2804 0,1997 1,1924 -0,0012 1,0795 0,0868 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4383 0,4514 0 0,0150 0,0019 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4394 2,4368 1,2661 2,3173 0,0026 1,1733 0,1221 1 тайваньский доллар 0,0605 0,0605 0,0598 0,0565 0 0,0007 0,0040 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,1659 0 -0,0002 -0,0156 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0606 0,0614 0,063 0,0002 -0,0006 -0,0022 100 японских иен 1,5757 1,5744 1,561 1,5772 0,0013 0,0147 -0,0015 1 новозеландский доллар 1,2198 1,2226 1,2193 1,0115 -0,0028 0,0005 0,2083

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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