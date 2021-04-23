Манат укрепился к евро и турецкой лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,044 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
23 апреля 2021 г.:
|
22 апреля 2021 г.:
|
23 марта 2021 г.:
|
23 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,044
|
2,0459
|
2,0261
|
1,8386
|
-0,0019
|
0,0179
|
0,2054
|
1 российский рубль
|
0,0225
|
0,0222
|
0,1084
|
0,0224
|
0,0003
|
-0,0859
|
0,0001
|
1 турецкая лира
|
0,2043
|
0,2073
|
0,4533
|
0,2436
|
-0,0030
|
-0,2490
|
-0,0393
|
1 австралийский доллар
|
1,3147
|
1,3168
|
0,0162
|
1,0735
|
-0,0021
|
1,2985
|
0,2412
|
1 аргентинский песо
|
0,0183
|
0,0183
|
2,4306
|
0,0257
|
0
|
-2,4123
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,6598
|
0,6557
|
0,0229
|
0,6836
|
0,0041
|
0,6369
|
-0,0238
|
1 бразильский реал
|
0,3121
|
0,3052
|
0,2319
|
0,3115
|
0,0069
|
0,0802
|
0,0006
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
1,3174
|
0,4628
|
0
|
-0,8546
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1189
|
0,1192
|
0,0186
|
0,0896
|
-0,0003
|
0,1003
|
0,0293
|
100 южнокорейских вон
|
0,1519
|
0,1523
|
0,6542
|
0,138
|
-0,0004
|
-0,5023
|
0,0139
|
1 чешская крона
|
0,079
|
0,0791
|
0,3057
|
0,0666
|
-0,0001
|
-0,2267
|
0,0124
|
100 чилийских песо
|
0,2405
|
0,244
|
0,4628
|
0,1983
|
-0,0035
|
-0,2223
|
0,0422
|
1 китайский юань
|
0,2617
|
0,2621
|
0,1154
|
0,2399
|
-0,0004
|
0,1463
|
0,0218
|
1 датская крона
|
0,2749
|
0,2751
|
0,1503
|
0,2465
|
-0,0002
|
0,1246
|
0,0284
|
1 грузинский лари
|
0,4933
|
0,4921
|
0,0775
|
0,5346
|
0,0012
|
0,4158
|
-0,0413
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,219
|
0,2365
|
0,2193
|
0
|
-0,0175
|
-0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0,0226
|
0,2611
|
0,0223
|
0,0001
|
-0,2384
|
0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3565
|
2,3685
|
0,2725
|
2,0975
|
-0,0120
|
2,0840
|
0,2590
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,5101
|
0,0109
|
0
|
-0,4984
|
0,0008
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,2189
|
0,004
|
0
|
-0,2149
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2018
|
0,2022
|
0,0234
|
0,1683
|
-0,0004
|
0,1784
|
0,0335
|
1 швейцарский франк
|
1,8542
|
1,8552
|
2,3667
|
1,7485
|
-0,0010
|
-0,5125
|
0,1057
|
1 израильский шекель
|
0,5214
|
0,521
|
0,0118
|
0,4798
|
0,0004
|
0,5096
|
0,0416
|
1 канадский доллар
|
1,3629
|
1,3592
|
0,004
|
1,2011
|
0,0037
|
1,3589
|
0,1618
|
1 кувейтский динар
|
5,6453
|
5,6442
|
0,1997
|
5,4576
|
0,0011
|
5,4456
|
0,1877
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
1,8338
|
0,0039
|
0
|
-1,8299
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,0201
|
0,5163
|
0,0211
|
-0,0001
|
-0,4963
|
-0,0011
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1122
|
1,361
|
0,1118
|
0,0002
|
-1,2486
|
0,0006
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4138
|
0,4136
|
5,6309
|
0,3896
|
0,0002
|
-5,2171
|
0,0242
|
1 мексиканский песо
|
0,0855
|
0,0854
|
0,004
|
0,0696
|
0,0001
|
0,0815
|
0,0159
|
1 молдавская лея
|
0,0946
|
0,0943
|
0,02
|
0,0933
|
0,0003
|
0,0746
|
0,0013
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1082
|
0,1123
|
0,1079
|
0,0002
|
-0,0039
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,2038
|
0,2039
|
0,413
|
0,1586
|
-0,0001
|
-0,2092
|
0,0452
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0831
|
0,0168
|
0
|
-0,0670
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4477
|
0,449
|
0,0955
|
0,404
|
-0,0013
|
0,3522
|
0,0437
|
1 сингапурский доллар
|
1,2792
|
1,2804
|
0,1997
|
1,1924
|
-0,0012
|
1,0795
|
0,0868
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4383
|
0,4514
|
0
|
0,0150
|
0,0019
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4394
|
2,4368
|
1,2661
|
2,3173
|
0,0026
|
1,1733
|
0,1221
|
1 тайваньский доллар
|
0,0605
|
0,0605
|
0,0598
|
0,0565
|
0
|
0,0007
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,1659
|
0
|
-0,0002
|
-0,0156
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0606
|
0,0614
|
0,063
|
0,0002
|
-0,0006
|
-0,0022
|
100 японских иен
|
1,5757
|
1,5744
|
1,561
|
1,5772
|
0,0013
|
0,0147
|
-0,0015
|
1 новозеландский доллар
|
1,2198
|
1,2226
|
1,2193
|
1,0115
|
-0,0028
|
0,0005
|
0,2083
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni