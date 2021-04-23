Манат укрепился к евро и турецкой лире

Финансы 23 апреля 2021 09:39 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,044 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

23 апреля 2021 г.:

22 апреля 2021 г.:

23 марта 2021 г.:

23 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,044

2,0459

2,0261

1,8386

-0,0019

0,0179

0,2054

1 российский рубль

0,0225

0,0222

0,1084

0,0224

0,0003

-0,0859

0,0001

1 турецкая лира

0,2043

0,2073

0,4533

0,2436

-0,0030

-0,2490

-0,0393

1 австралийский доллар

1,3147

1,3168

0,0162

1,0735

-0,0021

1,2985

0,2412

1 аргентинский песо

0,0183

0,0183

2,4306

0,0257

0

-2,4123

-0,0074

1 белорусский рубль

0,6598

0,6557

0,0229

0,6836

0,0041

0,6369

-0,0238

1 бразильский реал

0,3121

0,3052

0,2319

0,3115

0,0069

0,0802

0,0006

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

1,3174

0,4628

0

-0,8546

0

1 южноафриканский ранд

0,1189

0,1192

0,0186

0,0896

-0,0003

0,1003

0,0293

100 южнокорейских вон

0,1519

0,1523

0,6542

0,138

-0,0004

-0,5023

0,0139

1 чешская крона

0,079

0,0791

0,3057

0,0666

-0,0001

-0,2267

0,0124

100 чилийских песо

0,2405

0,244

0,4628

0,1983

-0,0035

-0,2223

0,0422

1 китайский юань

0,2617

0,2621

0,1154

0,2399

-0,0004

0,1463

0,0218

1 датская крона

0,2749

0,2751

0,1503

0,2465

-0,0002

0,1246

0,0284

1 грузинский лари

0,4933

0,4921

0,0775

0,5346

0,0012

0,4158

-0,0413

1 гонконгский доллар

0,219

0,219

0,2365

0,2193

0

-0,0175

-0,0003

1 индийская рупия

0,0227

0,0226

0,2611

0,0223

0,0001

-0,2384

0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3565

2,3685

0,2725

2,0975

-0,0120

2,0840

0,2590

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,5101

0,0109

0

-0,4984

0,0008

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,2189

0,004

0

-0,2149

0

1 шведская крона

0,2018

0,2022

0,0234

0,1683

-0,0004

0,1784

0,0335

1 швейцарский франк

1,8542

1,8552

2,3667

1,7485

-0,0010

-0,5125

0,1057

1 израильский шекель

0,5214

0,521

0,0118

0,4798

0,0004

0,5096

0,0416

1 канадский доллар

1,3629

1,3592

0,004

1,2011

0,0037

1,3589

0,1618

1 кувейтский динар

5,6453

5,6442

0,1997

5,4576

0,0011

5,4456

0,1877

1 казахский тенге

0,0039

0,0039

1,8338

0,0039

0

-1,8299

0

1 киргизский сом

0,02

0,0201

0,5163

0,0211

-0,0001

-0,4963

-0,0011

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1122

1,361

0,1118

0,0002

-1,2486

0,0006

1 малайзийский ринггит

0,4138

0,4136

5,6309

0,3896

0,0002

-5,2171

0,0242

1 мексиканский песо

0,0855

0,0854

0,004

0,0696

0,0001

0,0815

0,0159

1 молдавская лея

0,0946

0,0943

0,02

0,0933

0,0003

0,0746

0,0013

1 египетский фунт

0,1084

0,1082

0,1123

0,1079

0,0002

-0,0039

0,0005

1 норвежская крона

0,2038

0,2039

0,413

0,1586

-0,0001

-0,2092

0,0452

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0831

0,0168

0

-0,0670

-0,0007

1 польский злотый

0,4477

0,449

0,0955

0,404

-0,0013

0,3522

0,0437

1 сингапурский доллар

1,2792

1,2804

0,1997

1,1924

-0,0012

1,0795

0,0868

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4383

0,4514

0

0,0150

0,0019

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4394

2,4368

1,2661

2,3173

0,0026

1,1733

0,1221

1 тайваньский доллар

0,0605

0,0605

0,0598

0,0565

0

0,0007

0,0040

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1505

0,1659

0

-0,0002

-0,0156

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,0606

0,0614

0,063

0,0002

-0,0006

-0,0022

100 японских иен

1,5757

1,5744

1,561

1,5772

0,0013

0,0147

-0,0015

1 новозеландский доллар

1,2198

1,2226

1,2193

1,0115

-0,0028

0,0005

0,2083

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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