Проект закона о платежных услугах и системах находится на стадии согласования с госструктурами – ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проект закона "О платежных услугах и платежных системах" находится на стадии согласования с соответствующими государственными структурами Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

По словам представителя ведомства, Центробанк в рамках реализации целей, вытекающих из "Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 сентября 2018 года № 508, разработал проект закона "О платежных услугах и платежных системах".

Было отмечено, что при разработке проекта был тщательно изучен опыт европейских стран, в том числе Турции, Грузии, Казахстана, Украины и Российской Федерации. Данный проект также был обсужден с представителями финансово-банковского сектора страны и поставщиками небанковских платежных услуг.

"Законопроектом определяются виды платежных услуг, права и обязанности поставщиков платежных услуг, экономические, правовые и организационные основы деятельности платежных организаций, организаций электронных денег и операторов платежных систем, основные аспекты государственного регулирования и контроля, осуществляемых в связи с этими организациями, а также порядок формирования открытого банковского дела и нормативного тестового режима", – отметили в ЦБА.

Представитель Центробанка добавил, что законопроект уже разработан и находится на стадии согласования с соответствующими государственными структурами страны.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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