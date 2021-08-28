Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю
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Норвежский дизайнер представила в Турции коллекцию, посвященную исторической Победе Азербайджана (ФОТО)
Новый рекорд паралимпийцев Азербайджана! Пятое золото в Токио завоевала Ханым Гусейнова (ФОТО/ВИДЕО)
Всемирно известный фотограф Реза Дегати сделал публикацию в соцсети о загрязнении реки Охчучай (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»
Азербайджан требует от Армении прояснить судьбу своих граждан, взятых в плен и заложники – Турал Гянджалиев
Президент Узбекистана выразил соболезнования главе Казахстана в связи со взрывами в Жамбылской области
Армения должна отказаться от политики ненависти в отношении Азербайджана – Ассоциация журналистов Перу
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поблагодарила Центр реабилитации детей с расстройством аутистического спектра за поздравления по случаю дня рождения (ФОТО)
В Афганистане мы вместе с турецкими военнослужащими до последнего дня обеспечивали безопасность - азербайджанский миротворец