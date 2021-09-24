Оборот по платежным картам в Азербайджане за год вырос на более чем 20%
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Международные эксперты направят соответствующим организациям отчет о вандализме армян на освобожденных территориях Азербайджана
Религиозные памятники в Агдаме варварски разрушались на протяжении почти 30 лет - глава комиссии ОИС
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации
Президент Ильхам Алиев: В Зангилан первые переселенцы вселятся в следующем году, может даже к концу этого года
Президент Ильхам Алиев: Мы до конца года полностью уже обеспечим энергией все освобожденные территории
Президент Ильхам Алиев: Если бы Армения приняла тогда предложенный мною план, то поражение не было бы для них столь унизительным
Президент Ильхам Алиев: Каждодневная тренировка сил специального назначения была под регулярным моим контролем
Президент Ильхам Алиев: Многие из трофейных танков мы взяли даже не в бою, они были просто брошены армянами
Президент Ильхам Алиев: Мы начали закупку беспилотных летательных аппаратов достаточно давно, уже более 10 лет
Президент Ильхам Алиев: Подконтрольные армянскому лобби средства массовой информации извращали суть конфликта
Президент Ильхам Алиев: Любой государственный деятель должен оставлять свои эмоции вне его каждодневных обязанностей
С начала года объем господдержки частного сектора Азербайджана превысил 48 млн манатов - Микаил Джаббаров
В Азербайджане ведутся работы по эффективному использованию аграрного потенциала освобожденных территорий - министр
Зангезурский коридор пополнит перечень существующих торговых и транспортных маршрутов – Джейхун Байрамов (ВИДЕО)
Таджикистан принимает постоянные совместные меры со своими партнерами для обеспечения всеобъемлющего прочного мира и стабильности - Эмомали Рахмон
Президент Ильхам Алиев: Солнечная электростанция в регионе Восточного Зангезура станет крупнейшим на освобожденных территориях Азербайджана проектом вложения прямых иностранных инвестиций