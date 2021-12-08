В предстоящие пять лет в Азербайджане предусмотрен переход на открытый и цифровой банкинг - ЦБА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В предстоящие пять лет в Азербайджане предусмотрен переход на открытый и цифровой банкинг.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов, выступая в среду на V Международном банковском форуме в Баку.

«Впервые в Азербайджане безналичные платежи достигли 30 процентов от общего оборота и мы будем наращивать этот показатель. Бесконтактные платежи выросли втрое, а транзакции - в шесть раз. Кроме того, в Азербайджане запущено Apple Pay, что создаст дополнительный рост в бесконтактных платежах. Также разрабатывается база для поддержки финтехнологий, ЦБА разрабатывает программу снижения рисков предпринимательства и банкинга, информирования общества о цифровых решениях. С MasterCard мы реализуем ряд крупных проектов, как на правительственном уровне, так и на уровне банковского партнёрства», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)