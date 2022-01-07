27% победителей в лотерее AniPay являются клиентами АВВ

БАКУ/Trend/ - Стали известны результаты ноябрьской лотереи, проведенной со стороны Центрального Банка с целью повышения интереса к системе мгновенных платежей. Наибольшим количеством победителей лотереи «Плати и выигрывай с AniPay» стали клиенты АВВ, что составило 108 человек из 400 победителей. На банковский счет каждого была перечислена сумма в размере 100 манатов. Согласно условиям, каждый пользователь, совершивший в течение ноября перевод на сумму не менее 5 манатов посредством системы мгновенных платежей, автоматически становился участником лотереи, которая охватывала только лишь переводы между физическими лицами.

Лотерея распространялась на все виды операций, осуществляемых в приложении системы мгновенных платежей «AniPay», а именно в разделе «AniPay» где банки интегрировали в систему свои интернет-и мобильные банковские услуги, а также операции системы мгновенных платежей которые проходят в филиалах.

«Ani Pay» расширяет возможность быстрого использования банковских услуг с помощью удаленного обслуживания. Благодаря данному цифровому решению физические и юридические лица могут осуществлять платежные операции в любой день и в любое время посредством банковских счетов по упрощенным идентификаторам (FIN-код, ИНН, номер мобильного телефона, e-mail) и сразу же переводить деньги на банковский счет получателя. Следует также отметить, что АВВ является одним из первых банков, которые присоедились к этой системе.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.