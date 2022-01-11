Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе более $113 млн
БАКУ /Trend/ - 11 января Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.
По данным регулятора, спрос на аукционе составил 113,1 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.
Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7AZN/1USD.
К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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