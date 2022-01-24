В Азербайджане обнародован рост денежной базы по итогам 2021 г.

Финансы 24 января 2022 17:15 (UTC+04:00)
В Азербайджане обнародован рост денежной базы по итогам 2021 г.
Иран вернул право голоса в Генассамблее ООН
Иран вернул право голоса в Генассамблее ООН
Министр дорог и градостроительства Ирана совершит визит в Азербайджан
Министр дорог и градостроительства Ирана совершит визит в Азербайджан
ВМС США утверждают, что задержали шедшее из Ирана судно с грузом для хуситов
ВМС США утверждают, что задержали шедшее из Ирана судно с грузом для хуситов
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане выявлены еще 757 случаев заражения коронавирусом, вылечились 302 человека Общество 18:41
В Азербайджане в 2021 г. в рамках уголовных дел возмещен материальный ущерб на более чем 206 млн манатов Общество 18:35
Возбуждены уголовные дела в отношении 297 армян, совершивших преступления против азербайджанцев - Кямран Алиев Общество 18:30
Открытие автобусного рейса Баку-Шуша имеет особое значение для города Шуша - спецпредставитель Президента Азербайджана Общество 18:17
Международная организация по миграции определила направления сотрудничества с Туркменистаном на 2022 г. Бизнес 18:01
Назван объем товарооборота Казахстана с Республикой Татарстан Бизнес 17:56
ГЭЦ Азербайджана обнародовал график экзаменов на март-апрель Общество 17:56
Президент Ильхам Алиев направил Фатме Саттаровой поздравительное письмо Политика 17:52
Фатма Саттарова награждена орденом "Истиглал" - Распоряжение Политика 17:43
Вице-премьер Сербии посетит Азербайджан Энергетика 17:42
В Азербайджане утверждена модель вступительного экзамена по информатике Общество 17:37
Еще одна российская авиакомпания начала выполнять прямые рейсы в Баку Транспорт 17:36
Коронавирус в Израиле: Более 531 тыс. зараженных, свыше 2100 госпитализированы Израиль 17:30
Гендиректор платежной системы E-PUL назвал рост годового оборота за 2021 г. Экономика 17:27
Неизвестный устроил стрельбу в Гейдельбергском университете Европа 17:26
Что делать, если больной коронавирусом не выздоровел в течение семи дней? Общество 17:26
Хорватия направит в Азербайджан три делегации Экономика 17:19
В Азербайджане обнародован рост денежной базы по итогам 2021 г. Финансы 17:15
Рейс AZAL Стамбул-Баку задерживается Транспорт 17:14
Toyota приостановит работу производственных линий на некоторых заводах в Японии Другие страны 17:11
Экс-главе ИВ Имишли предъявлено еще одно обвинение Общество 17:07
Названо число поступивших в Агентство Азербайджана по развитию МСБ обращений для создания бизнеса на освобожденных землях Бизнес 17:01
Агентство по развитию МСБ Азербайджана выдало в 2021 г. 32 стартап-сертификата - Орхан Мамедов Бизнес 16:50
Выросли темпы производства электроэнергии на Ахалской ГЭС Энергетика 16:46
Звезда театра, кино и телевидения, супруга главы МИД Беларуси восхищена Баку – цветы и овации (ФОТО) Культура 16:41
В Азербайджане обнародовано число субъектов МСБ, пострадавших в Отечественной войне Бизнес 16:40
Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу обжаловать решение по делу об экстрадиции в США Европа 16:37
Торжество азербайджанской музыки - Эйюб Гулиев рассказал о триумфе на сцене Мариинского театра (ФОТО) Интервью 16:29
Совокупные активы банков Азербайджана выросли по итогам 2021 г. Финансы 16:28
В бакинском суде завершено судебное следствие по делу 2 армян, обвиняемых в терроризме Общество 16:24
Названа причина сокращения срока карантина в Азербайджане для больных COVID-19 Общество 16:20
Агентство Азербайджана по развитию МСБ в 2021 г. подписало 12 меморандумов Бизнес 16:01
Фонд нацблагосостояния Казахстана предварительно утвердил новый порядок закупок Центральная Азия 15:54
Тегеран не согласен на промежуточное соглашение по атому на переговорах в Вене Ядерная программа 15:52
Туркменское стекольное предприятие обнародовало данные по производству Бизнес 15:49
Азербайджан стал крупнейшим экспортером ГСМ в Грузию в 2021 г. Грузия 15:47
Азербайджанский BTB Bank обнародовал чистую прибыль по итогам 2021 г. Финансы 15:39
Завтра в Азербайджане будет до 12 градусов тепла Общество 15:38
Внешэкономбанк Туркменистана объявил тендер на проведение аудита Тендеры 15:33
В Азербайджане проведено 2 505 мониторингов соблюдения требований карантина на торжественных мероприятиях - МВД Общество 15:33
Граждане, отправившиеся в Шушу, должны придерживаться рекомендаций по мерам безопасности - начальник полиции города Общество 15:29
SOCAR Turkey о спросе на продукцию STAR Refinery Энергетика 15:04
Глава ВОЗ заявил, что человечеству придется жить в условиях COVID-19 в обозримом будущем Европа 15:00
Трудовая миграция из Турции в Германию незначительно выросла в 2021 г. Турция 14:59
Генпрокуратура Азербайджана в 2021 г. направила протест в порядке апелляции на приговоры судов по 1 093 делам Общество 14:59
“Azərlotereya” представила новую виртуальную лотерею “Ekspres Keno” - ВИДЕО Общество 14:57
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов Экономика 14:55
В Иране заявили, что Южная Корея разморозила лишь незначительную часть активов Тегерана Экономика 14:53
В Азербайджан экстрадированы 32 человека, скрывавшихся за границей - генпрокурор Общество 14:45
Федерация гимнастики Азербайджана после двухлетнего перерыва приступает к проведению местных соревнований Общество 14:34
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией МИД Финляндии (ФОТО) Политика 14:29
У четырех грузинских министров выявлен коронавирус Грузия 14:06
В Шушу прибыл первый рейсовый автобус из Баку (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:03
Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР) Энергетика 13:55
В России за сутки госпитализировали 5 970 человек с коронавирусом Россия 13:54
В Азербайджане предложено ужесточить наказание за нарушение правил парковки Общество 13:54
"Легенда Каспия" в Баку – о любви на фоне противостояния Культура 13:42
Утверждено соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Саудовской Аравией Политика 13:38
Туркменское предприятие экспортировало в Турцию крупную партию мультифиламентной нити Бизнес 13:34
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Катаром Экономика 13:32
Туркменский госконцерн закупит общезаводское оборудование Тендеры 13:28
Нацбанк Казахстана принял решение в сторону повышения базовой ставки Казахстан 13:23
Обнародован прогресс по проекту строительства чугунолитейного завода в Казахстане Казахстан 13:22
Последнее интервью в Баку Расми Джабраилова: "Уйти на пенсию означает мгновенную смерть". Роли в азербайджанских фильмах (ФОТО) Культура 13:18
В Азербайджане увеличат лимит на число гостей на свадьбах? - ПОДРОБНОСТИ Общество 13:10
В Азербайджане предложено установить крупные штрафы за организацию незаконных парковок Общество 13:01
Актеры из Беларуси шокировали бакинцев историей о любви страстной и страшной... (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12:54
В Агдам прибыл первый рейсовый автобус из Баку (ФОТО) Общество 12:52
Названо число азербайджанских туристов, посетивших Украину в 2021 г. Финансы 12:49
Министр энергетики Болгарии посетит Азербайджан Энергетика 12:48
Цена газа в Европе растет на 7% Европа 12:45
В Азербайджане пройдет аукцион по размещению облигаций ОАО Unibank КБ Финансы 12:39
В Агдаме продемонстрируют поврежденные армянами исторические памятники (ФОТО) Политика 12:24
Азербайджанский AFB Bank обнародовал чистую прибыль по итогам 2021 г. Финансы 12:18
Си Цзиньпин выразил удовлетворение по поводу развития отношений Китая с Израилем Другие страны 12:17
В Казахстане создано командование Сил специальных операций ВС Казахстан 12:13
Казахстан за год увеличил производство мазута Энергетика 12:08
Франция направила 10 тонн гуманитарной помощи островам Тонга, пострадавшим от вулкана Европа 12:06
Назван объем сделок, заключенных на туркменской бирже Бизнес 11:54
Туркменистан заинтересован в грузоперевозках по региональным транспортно-транзитным коридорам Транспорт 11:48
Названы сроки завершения строительства ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» Энергетика 11:40
Youtube-канал VMedia: Армянская церковь не может именоваться «апостольской» (ВИДЕО) Армения 11:35
Германский вирусолог считает, что омикрон-штамм может стать "началом конца" пандемии Европа 11:33
Казахстанское АО закупит трубы Тендеры 11:05
Российский Газпромбанк ожидает повышения учетной ставки в Азербайджане Экономика 10:36
Страховая компания A-Qroup открыла представительство в Ленкоране (ФОТО) Экономика 10:32
Украина заинтересована в участии азербайджанских компаний в строительстве промпарков Экономика 10:17
Турция увеличила экспорт цемента и стеклокерамики в Азербайджан почти на треть Турция 10:01
Госагентство Азербайджана по ОМС объявило тендер Финансы 09:57
Туркменистан стал основным экспортером нефти и нефтепродуктов в Грузию в 2021 г. Грузия 09:52
Казахстанский НПЗ объявил тендер на закупку сварочных электродов Тендеры 09:45
"Приди, надежда!" – артистический стиль Фариды Мамедовой и Юлии Керимовой Культура 09:43
Нефть дорожает на высоком спросе Энергетика 09:35
Армянские СМИ назвали вероятных кандидатов в президенты страны Армения 09:34
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 января Финансы 09:33
Граждане Ирана увеличили покупку недвижимости в Турции Турция 09:17
Турецкий экспорт автомобилей в Азербайджан вырос по итогам 2021 г. Турция 09:16
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия - TRACECA (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО) Транспорт 09:16
В Турции растет число компаний с азербайджанским капиталом Турция 09:06
Ученые впервые построили полноценную модель живой клетки В мире 08:54
Все новости