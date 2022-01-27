Минфин Азербайджана выставит на аукцион гособлигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 1 февраля 2022 года пройдет аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 35 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

На торги будут выставлены облигации номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 1 092 дня и доходностью четыре процента.

Сроки оплаты процентов назначены на 2 августа 2022 года, 31 января 2023 года, 1 августа 2023 года, 30 января 2024 года,

30 июля 2024 года и 28 января 2025 года.

Срок оплаты основной суммы – 28 января 2025 года.

Андеррайтером размещения выступит ЗАО Pasha Kapital.