Минфин Азербайджана выставит на аукцион гособлигации
БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 1 февраля 2022 года пройдет аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 35 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.
На торги будут выставлены облигации номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 1 092 дня и доходностью четыре процента.
Сроки оплаты процентов назначены на 2 августа 2022 года, 31 января 2023 года, 1 августа 2023 года, 30 января 2024 года,
30 июля 2024 года и 28 января 2025 года.
Срок оплаты основной суммы – 28 января 2025 года.
Андеррайтером размещения выступит ЗАО Pasha Kapital.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Замминистра о блокировке подозрительных звонков из-за рубежа на мобильные телефоны граждан Азербайджана
Последствия разрушительных действий Армении может увидеть каждый, кто посетит Карабах - Фарид Шафиев
В Азербайджане более 700 населенных пунктов не обеспечены проводным широкополосным интернетом - замминистра
В Азербайджане разные операторы связи без разрешения используют кабельные сети, находящиеся на балансе госкомпаний - замминистра
На освобожденных землях Азербайджана началось строительство и восстановление 9 из 13 автодорог - советник министра
Азербайджан сыграл свою роль в борьбе с антисемитизмом на глобальном уровне и в поддержке мультикультурализма - резидент-координатор ООН
Сельское хозяйство играет ключевую роль в диверсификации экономики Азербайджана - глава представительства ЕС
Азербайджан - уникальная мусульманская страна, в которой проживает большая еврейская община - посол Израиля
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового Учебного и сервисного комплекса в поселке Бина (ФОТО)
Михаил Гусман о новом лидере Христианско-демократического союза Германии в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО)
Азербайджан и Грузия играют ключевую роль в рамках проекта “Один пояс, один путь” - глава СИЗ Hualing (Интервью) (ВИДЕО)
В Санкт-Петербурге открылась выставка «Семь красавиц», приуроченная к 880-летнему юбилею Низами Гянджеви, и состоялась закладка камня на месте будущего памятника Узеиру Гаджибейли (ФОТО)
Для предотвращения тяжелого течения COVID-19 необходима прививка бустерной дозой вакцины - азербайджанский специалист
В Азербайджане будет считаться недействительным сертификат о вакцинации от COVID-19 лиц, у которых прошло более 6 месяцев после второй дозы вакцины
Высокая заразность и короткий инкубационный период штамма коронавируса "омикрон" приводят к росту уровня инфицирования - минздрав Азербайджана
Как никогда раньше, уверен в важности сотрудничества Франции, ЕС и Азербайджана в сфере изучения космоса - Захари Гросс
В Центре Гейдара Алиева состоится концерт, посвященный 75-летию легендарного скрипача и музыкального деятеля современности Гидона Кремера
Азербайджан уделяет особое внимание восстановлению своих освобожденных территорий - представитель при ООН