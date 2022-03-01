Официальный курс маната к мировым валютам на 1 марта

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 1 марта 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9039 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9039 1 австралийский доллар AUD 1,2345 1 аргентинский песо ARS 0,0158 1 белорусский рубль BYN 0,6186 1 бразильский реал BRL 0,3299 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1107 100 южнокорейских вон KRW 0,1417 1 чешская крона CZK 0,0757 100 чилийских песо CLP 0,2128 1 китайский юань CNY 0,2693 1 датская крона DKK 0,2560 1 грузинский лари GEL 0,5313 1 гонконгский доллар HKD 0,2175 1 индийская рупия INR 0,0226 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2801 100 индонезийских рупий IDR 0,0119 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1793 1 швейцарский франк CHF 1,8515 1 израильский шекель ILS 0,5294 1 канадский доллар CAD 1,3416 1 кувейтский динар KWD 5,6109 1 казахский тенге KZT 0,0035 1 кыргызский сом KGS 0,0182 100 ливанских фунтов LBP 0,1125 1 малайзийский ринггит MYR 0,4053 1 мексиканский песо MXN 0,0830 1 молдавский лей MDL 0,0923 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1929 100 узбекских сомов UZS 0,0156 1 польский злотый PLN 0,4049 1 российский рубль RUB 0,0163 1 сингапурский доллар SGD 1,2538 1 саудовский риал SAR 0,4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3713 1 турецкая лира TRY 0,1229 1 тайваньский доллар TWD 0,0606 1 таджикский сомони TJS 0,1510 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0563 100 японских йен JPY 1,4764 1 новозеландский доллар NZD 1,1495

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)