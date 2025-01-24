Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 января 2025 года установлен на уровне 1,7 и 1,7766 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу: