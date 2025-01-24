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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 января

Финансы Материалы 24 января 2025 09:11 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 января

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 января 2025 года установлен на уровне 1,7 и 1,7766 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,7766
1 австралийский доллар AUD 1,0738
1 белорусский рубль BYN 0,4868
1 болгарский леви BGN 0,9079
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
100 южнокорейских вон KRW 0,1188
1 чешская крона CZK 0,0708
1 китайский юань CNY 0,2345
1 датская крона DKK 0,2381
1 грузинский лари GEL 0,5926
1 гонконгский доллар HKD 0,2183
1 индийская рупия INR 0,0197
1 британский фунт стерлингов GBP 2,1072
10000 иранских риалов IRR 0,0295
1 шведская крона SEK 0,155
1 швейцарский франк CHF 1,8773
1 израильский шекель ILS 0,4746
1 канадский доллар CAD 1,1856
1 кувейтский динар KWD 5,5196
100 казахских тенге KZT 0,3265
1 катарский риал QAR 0,4663
1 кыргызский сом KGS 0,0195
100 венгерских форинтов HUF 0,4336
1 молдавский лей MDL 0,0911
1 норвежская крона NOK 0,1514
100 узбекских сомов UZS 0,0131
100 пакистанских рупий PKR 0,6098
1 польский злотый PLN 0,4216
1 румынский лей RON 0,357
100 российских рублей RUB 1,7015
1 сербский динар RSD 0,0152
1 сингапурский доллар SGD 1,2601
1 саудовский риал SAR 0,4532
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2155
1 турецкая лира TRY 0,0476
1 туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,0405
100 японских йен JPY 1,095
1 новозеландский доллар NZD 0,9699
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