Назначен новый главный исполнительный директор ITFC

БАКУ /Trend/ - Новым главным исполнительным директором Международной исламской корпорации торговли и финансирования (ITFC), входящей в Группу Исламского банка развития (IsDB), назначен Адиб Аль Аама, передает Trend со ссылкой на IsDB.

Решение было одобрено Советом директоров ITFC по рекомендации председателя Совета Мухаммада Аль Джассера.

Аль Аама обладает более чем 30-летним опытом работы в многонациональных корпорациях и государственных структурах. Он является экспертом в области международной торговли, энергетических рынков, стратегического планирования и экономики. На протяжении своей карьеры он занимал пост представителя Саудовской Аравии в ОПЕК и заместителя министра по делам королевства в ОПЕК и на глобальных нефтяных рынках, играя ключевую роль в формировании мировой энергетической политики и укреплении экономического сотрудничества.

Аль Аама был доверенным советником трех министров энергетики Саудовской Аравии, включая действующего министра, принца Абдулазиза бен Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Он возглавлял переговоры на высшем уровне и стратегические инициативы на мировом нефтяном рынке. Кроме того, он занимал руководящие должности в Saudi Aramco и Saudi Petroleum Overseas Ltd., способствуя расширению торговых партнерств и оптимизации операций на энергетическом рынке.

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