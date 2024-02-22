Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с послом Латвии

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и послом Латвии в стране Эдгарсом Скуя.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан примет в этом году.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!