Сельское хозяйство Азербайджана сталкивается со значительными рисками, связанными с изменением климата - Ильхама Гадимова

БАКУ /Trend/ - Сельскохозяйственный сектор Азербайджана сталкивается со значительными рисками, связанными с изменением климата, включая изменение температуры, нормы осадков и увеличение экстремальных погодных явлений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова во время панельной дискуссии "Особый вид продовольственного и сельскохозяйственного сектора" на 29-м заседании высокого уровня "Дорога к COP29 - устойчивое и прочное будущее".

"Именно поэтому мы призываем к повышению производительности сельского хозяйства, продовольственной безопасности и благосостояния сельских общин. Мы знаем, что продовольственная безопасность важна сегодня и будет важна в будущем везде, особенно - в области сельского хозяйства.

Для всех фермеров сегодня нужны перемены. Мы должны перестать бороться с природой. Потому что для устойчивости мы должны иметь прочное сельское хозяйство в нашей стране. Естественно, что в этом секторе всегда правительство предоставляет фермерам субсидии на производство, и с помощью этого механизма мы продолжаем учить фермеров тому, что мы делаем. Например, каждый фермер должен сначала изучить свою почву, чтобы использовать ее в производстве удобрений и получать постоянный урожай на будущее. Здесь нам нужна современная система полива", - добавила она.

Отметим, что основной целью этого заседания на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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