Мобильный оператор Азербайджана увеличил емкость сети 4G

24 апреля 2018 09:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell оптимизировал и увеличил емкость сети в местах, где пройдут соревнования Гран-при Азербайджана "Формула 1", сказали Trend в компании.

Для обеспечения комфортного пользования услугами мобильного интернет компания обеспечила широкий охват и увеличила емкость сети LTE (4G), установив свыше 20-ти новых стационарных и шесть мобильных (передвижных) базовых станций.

Готовность к устранению возможных проблем, как сказали в компании, обеспечена на высоком уровне и этот процесс круглосуточно находится под контролем.

В свою очередь, государственное управление по радиочастотам, как сообщалось ранее, усилила защиту радиочастотного спектра от внешнего воздействия в связи с предстоящими соревнованиями. В местах проведения гонок проводятся мониторинги, испытания радиоэлектронного оборудования и проверка их параметров.

Важным фактором, создающим проблемы и оказывающим воздействие на частотный спектр, являются беспроводные устройства. В связи с этим все используемое оборудование также тщательно проверяется.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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