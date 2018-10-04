Узбекистан и Индия будут сотрудничать в сфере инновационных и космических технологий

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Индия могут создать технологический парк программных и инновационных продуктов, говорится в сообщении министерства финансов Узбекистана.

Согласно информации, Узбекистан намерен сотрудничать с Обществом парков программных технологий Индии (STPI) созданию и развитию современных площадок для разработки программных продуктов и средств.

Индийским партнерам было предложено рассмотреть возможность создания Технопарка по программным и инновационным продуктам в Узбекистане на основе опыта STPI.

Общество парков программных технологий Индии было создано в 1991 году для поощрения и стимулирования экспорта программного обеспечения. Оно предоставляет законодательные и другие услуги экспортерам по продвижению продукции, поощряет деятельность микро, малых и средних предпринимателей путем создания благоприятных условий для предпринимательства в сфере информационных технологий.

Между правительствами Узбекистана и Индии было также подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в мирных целях.

В соответствии с соглашением министерство информационных технологий и коммуникаций Узбекистана совместно с Индийской организацией космических исследований (ISRO) будет проводить совместные работы в данной области.

Индийская организация космических исследований ISRO – это Национальное космическое агентство, подведомственное Департаменту космических исследований Индии. Штаб-квартира организации находится в Бангалоре, штат составляет приблизительно 20000 человек.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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