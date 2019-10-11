Azercell объявил новую кампанию «Красивые номера по особым тарифам»

БАКУ/Trend/ - ООО «Azercell Telekom» продолжает создавать новые возможности для пользования голосовой связью и интернетом с целью предоставить своим абонентам самые выгодные предложения на телекоммуникационном рынке Азербайджана, сообщает Trend, со ссылкой на компанию.

Начиная с 11 октября Azercell объявляет новую кампанию «Красивые номера по особым тарифам». Azercell предоставляет уникальную возможность приобрести красивый номер предоплатной системы на самых выгодных условиях, пользуясь безлимитными возможностями цифрового мира в рамках тарифных пакетов «GəncOL6», «Sərbəst10» или «Sərbəst15».

В зависимости от выбранного красивого номера абоненты могут в течение 6 или 12 месяцев воспользоваться бесплатно тарифными пакетами «GəncOL6», «Sərbəst10» или же «Sərbəst 15». Список номеров в рамках кампании представлен на сайте www.azercellim.com.

Чтобы воспользоваться данным предложением, достаточно обратиться в магазины официальной дилерской сети Azercell.

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