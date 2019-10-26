Азербайджан расширяет международные связи в сфере ядерных исследований

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассиной Зербо, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

В ходе встречи была предоставлена информация о последних новшествах, осуществляемых в Азербайджане в сфере транспорта и ИКТ, проектах, реализуемых с различными организациями в области ядерных исследований, развитии кадрового потенциала и сотрудничестве с соответствующими международными организациями в этой области.

В то же время были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества организации с Азербайджаном, возможности сотрудничества в сфере проведения научно-технических тренингов для молодежи в стране.

Исполнительный секретарь выразил готовность организации к дальнейшему активному сотрудничеству с Азербайджаном в этой сфере.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.