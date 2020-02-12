В Азербайджане будет запущена система мгновенных платежей

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в текущем году будет запущено сразу несколько новых технологий, включая систему мгновенных платежей, блокчейн и платежи по QR-коду.

Как сообщает во вторник Trend с мероприятия, об этом на форуме VISA Cashless: Driving the future сказал директор департамента по информационным технологиям Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.

По словам Османова, уже в ближайшее время будет запущена система серверных платежей, которая обеспечит мгновенную обработку и реализацию платежей в режиме 24/7, а на весь процесс будет уходить порядка 5-10 секунд.

Он также отметил, что департамент работает над внедрением в стране технологии блокчейн в ближайшие несколько месяцев.

Помимо этого, ЦБА усиленно работает над внедрением в течение года в Азербайджане платежей посредством QR-кода и технологий M-Pos и ​​NFC. Османов отметил, что некоторые банки-партнеры уже могут использовать эти технологии для реализации различных банковских продуктов.

Напомним, сегодня в Баку проходит первый в Азербайджане форум VISA Cashless: Driving the future, организованный при поддержке Центрального банка Азербайджана(ЦБА), Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА), портала "Азэкспорт" и некоторых частных новостных агентств, включая Trend. На форуме участвуют представители платежной системы VİSA, ЦБА, ЦАЭРКА, а также эксперты в финансовом секторе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова).