Директор ART Group Logistic MMC о планах компании на 2020 год

Баку/Trend/ - Руководитель ART Group Logistic MMC Асиф Аббасзаде рассказал Trend о планах своей организации на 2020 год и о деятельности компании за 2019 год.

По его словам, за 2019 год компанией ART Group Logistic MMC было перевезено около 3 тысяч 600 тонн грузов. Наибольший спрос на экспорт имеет хлопок, так как он считается одним из самых популярных товаров для зарубежных производителей. Также на экспорт постоянно идут орехи, текстиль, овощи, фрукты, пищевая продукция. Импорт в нашу страну в основном включает в себя строительные материалы, оборудование, технику, химическую продукцию.

«Наша цель - увеличить данный грузопоток до пяти тысяч тонн в 2020 году», - отметил Асиф Аббасзаде.

Руководитель компании отмечает, что в основном перевозки осуществляются автотранспортом, так как они имеют опыт в этой сфере перевозок. Также они изучаем опыт железнодорожных перевозок и готовы в будущем на профессиональном уровне присоединиться к этому виду, включая сотрудничество с соответствующими организациями.

«Наша фирма предлагает нашим клиентам также и авиаперевозку грузов, эту сферу мы планируем развивать и совершенствовать в текущем и последующих годах», - сказал руководитель ART Group Logistic.

«В 2019 году было изучено и позаимствовано многое в сфере логистики, эти знания были успешно использованы на практике. Наша фирма успешно продолжает изучать и внедрять в свою деятельность современные технологии, выделяя на это необходимые средства из капитала организации. Основной целью внедрения новых технических решений служит облегчение грузоперевозок для наших клиентов и рост прибыли», - сказал Асиф Аббасзаде.

«С нами работают и юридические (SOCAR, Gilan, Azelko, Sibiar Russia и другие компании), и физические лица. Мы применяем индивидуальный подход к каждому клиенту, независимо от оборота его компании. Также мы располагаем достаточным потенциалом для работы с крупными поставщиками и закупщиками» - отметил руководитель ART Group Logistic.

«Наша фирма работает в основном со странами СНГ. В будущем мы планируем расширить географию деятельности и сотрудничать со странами Европы и других континентов. Плюс ко всему, мы планируем увеличить штат наших сотрудников, автопарк, добавив новые современные грузовые машины, которые обеспечат безопасность перевозок, скорость доставки, создать комфортные условия для хранения перевозимых грузов» - подытожил руководитель ART Group Logistic MMC Асиф Аббасзаде.

Автор: Садраддин Агджаев.

Twitter: agdzhaev