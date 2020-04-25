МАГАТЭ поставит Узбекистану оборудование для диагностики больных коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение о поставке оборудования с комплектом диагностических тест-систем Научно-исследовательскому институту вирусологии министерства здравоохранения Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Комплекты включают в себя оборудование для выявления коронавируса COVID-19 с использованием нового метода диагностики, основанного на RT-PCR - полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР), приема, регистрации и первичной обработки материала, выделения ДНК/РНК, приготовления реакционной смеси

и проведения ПЦР, детекции результатов ПЦР и дезинфекции материалов.

Общая сумма поставляемого оборудования и тест-систем составляет около 70 000 евро. Прибытие оборудования в Узбекистан ожидается к началу мая.

В клинической медицине ПЦР-диагностика является одним из наиболее востребованных методов анализа в самых разных сферах, как в клиниках инфекционных заболеваний, так и в урогинекологии, неонатологии, службах крови, фтизиатрии и пульмонологии.

С помощью данного метода можно не только поставить диагноз, но и провести видовую идентификацию возбудителя, то есть выявить конкретный штамм.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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