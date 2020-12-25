В Азербайджане интегрирована банковская система с возможностями крупнейших иностранных сервисов

ИКТ 25 декабря 2020 12:06 (UTC+04:00)
В Азербайджане интегрирована банковская система с возможностями крупнейших иностранных сервисов
Госконцерн «Туркменхимия» объявил тендер на закупку катализаторных сеток
Госконцерн «Туркменхимия» объявил тендер на закупку катализаторных сеток
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Узбекско-корейское СП объявило тендер на поставку метанола
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