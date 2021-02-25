YouTube разработал систему позволяющую регулировать функции в аккаунте ребенка

Видеохостинг YouTube разработал систему контролируемых учетных записей для подростков, которая позволит их родителям фильтровать видеоконтент, управлять историей просмотров и регулировать функции в аккаунте ребенка. Об этом сообщается в официальном блоге видеохостинга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проект разрабатывался в течение прошлого года совместно с родителями, а также с экспертами со всего мира в областях, связанных с безопасностью детей и цифровой грамотностью.

Сервис предлагает родителям выбрать одну из трех настроек контента: видео для детей от 9 лет, видео для подростков от 13 лет, а также параметр "Почти весь YouTube", который включает большую часть видео, кроме роликов для зрителей старше 18 лет. Кроме того, видеохостинг планирует постепенно добавлять новые средства родительского контроля, например блокировку каких-либо видеороликов.