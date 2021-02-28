Азербайджан в ТОП-3 по доступности интернета среди 85 стран
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Национальный фонд развития Ирана открыл кредитную линию в размере 200 млн. евро для развития экспорта в Африку
Президент Ильхам Алиев: Они могут объявить официальным языком Карабаха и язык суахили. Это не может иметь никакого значения (ВИДЕО)
АЗЕРТАДЖ и Объединение электронных медиа Кувейта пришли к соглашению о расширении сотрудничества (ФОТО)
Рейтинговое агентство S&P Global оставило без изменений суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB"
Продолжается обеспечение высокотехнологичными протезами раненых участников Отечественной войны Азербайджана
Кабмину Азербайджана дано поручение в связи с внесением изменений в закон "О нотариате" - Распоряжение
Дети, вынесенные когда-то из Ходжалы на руках матерей, вернулись солдатами на танках – проект Эртогрула Камалова (ВИДЕО)
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
Эта семья стала легендой! До последнего вздоха защищали свой дом от армянских агрессоров - звучит исполнение Худаяра Юсифзаде (ВИДЕО)
Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана рассмотрела сегодня более 100 обращений
Композитор Севиндж Тофиггызы награждена золотой медалью международного альянса "Азербайджан-Украина" (ФОТО)
Пресс-конференция Президента Азербайджана сыграла большую роль в донесении правды о стране, новых реалиях в регионе - депутат