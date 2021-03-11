У властей США нет данных о взломе федеральных ведомств из-за уязвимости в ПО Microsoft

Гражданские федеральные ведомства США на данный момент не сообщали о признаках взлома своих сетей из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил помощник директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Эрик Голдстейн.

"На данный момент нет гражданских федеральных ведомств, относительно которых было бы подтверждено, что они были скомпрометированы в результате этой кампании, однако агентство работает с отдельными ведомствами, чтобы оценить результаты проведенного ими анализа, это продолжающаяся кампания, с каждым часов поступает новая информация", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

На прошлой неделе Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что через нее ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Утверждалось, что она может быть связана с Китаем.