В Кыргызстане открыта первая IT EXPO «Connect. KG»

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов открыл первую IT EXPO «Connect. KG», прошедшую в формате видеоконференцсвязи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба правительства КР.

«На протяжении последних лет развитие IT-сектора в нашей стране вошло в бурную фазу и потребность в проведении сегодняшнего мероприятия, уже созрела давно. Сегодня мы становимся свидетелями беспрецедентного развития цифровых технологий и их воздействия на экономический рост, государственное управление, качество услуг, способы ведения бизнеса и образ жизни людей, где технологии трансформируют традиционные сектора экономики, большие данные становятся новым цифровым золотом и искусственный интеллект значительно повышает производительность труда», - сказал Улукбек Марипов.

Глава Правительства отметил, что современная цифровая инфраструктура позволит создать новые платформы взаимодействия между государством, частным сектором и гражданами. Появится возможность для повсеместного внедрения «умных» решений, будь то «умные города», «умные фермы», «умные фабрики» или «умный транспорт».

Улукбек Марипов подчеркнул, что для стимулирования IT-сектора правительством страны резиденты Парка высоких технологий освобождены от налогов и выплат по страховым взносам в течение 15 лет с момента создания. Кроме того, ставка подоходного налога составляет для резидентов организации всего 5%, а страховые взносы 12% в зависимости от размера среднемесячной заработной платы по всей республике. На сегодня Парк высоких технологий экспортирует услуги в более чем в 30 стран мира. В этой связи, главной целью мероприятия является достижение конкретных результатов в виде создания действенной платформы, которая привлечет необходимое международное внимание к отечественному IT-сектору», - сказал глава правительства.