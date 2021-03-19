Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны

Nar присоединился к акции организованной совместно Фондом «ЯШАТ» и сетью супермаркетов Bravo для семей шехидов и тяжелораненых ветеранов войны. Так, в рамках акции, реализованной при поддержке различных компаний, планируется доставка новрузских подарков семьям шехидов и тяжелораненым ветеранам войны, которые получают лечение в медицинских учреждениях. Цель акции – окружить заботой и вниманием семьи шехидов и ветеранов, в том числе и накануне праздника Новруз.

Отметим, что во время 44-дневной войны Nar поддержал своих абонентов находящихся в прифронтовой зоне. Одним из основных направлений социальных проектов Nar является уделение особого внимания как семьям шехидов, так и ветеранам войны.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций.