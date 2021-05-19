Азербайджан расширяет сотрудничество с "Роскосмосом"

БАКУ /Trend/ - Азербайджан расширяет сотрудничество с российской Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос".

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в своем аккаунте в Twitter министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

Отметим, что в ходе двусторонней встречи азербайджанского министра с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным были обсуждены вопросы развития сотрудничества.

"Мы обсудили существующее сотрудничество и совместные проекты "Космического агентства Азербайджана" (Азеркосмос) и "Роскосмоса", - пишет министр.

Напомним, что встреча состоялась в Москве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev