Азербайджан расширяет сотрудничество с "Роскосмосом"
БАКУ /Trend/ - Азербайджан расширяет сотрудничество с российской Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос".
Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в своем аккаунте в Twitter министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.
Отметим, что в ходе двусторонней встречи азербайджанского министра с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным были обсуждены вопросы развития сотрудничества.
"Мы обсудили существующее сотрудничество и совместные проекты "Космического агентства Азербайджана" (Азеркосмос) и "Роскосмоса", - пишет министр.
Напомним, что встреча состоялась в Москве.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: agdzhaev
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