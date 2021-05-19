Азербайджан расширяет сотрудничество с Россией в сфере "облачных" технологий

ИКТ 19 мая 2021 12:26 (UTC+04:00)
Азербайджан расширяет сотрудничество с Россией в сфере "облачных" технологий

БАКУ /Trend/ - Азербайджан расширяет сотрудничество с Россией в сфере "облачных" технологий.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в своем аккаунте в Twitter министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

Отметим, что в ходе встречи азербайджанского министра с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым обсуждались возможности сотрудничества двух стран в сферах «облачных» технологий, создания инфраструктуры для внедрения "открытого ключа" электронной подписи.

Стороны договорились об усилении сотрудничества по совершенствованию национального законодательства стран в указанных сферах, в том числе по подготовке кадров.

Напомним, что встреча министров состоялась в Москве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Франция, Египет и Иордания договорились провести переговоры по Ближнему Востоку
Франция, Египет и Иордания договорились провести переговоры по Ближнему Востоку
Финляндия может помочь Азербайджану в диверсификации экономики и снижении ее зависимости от нефтегазового сектора - МИД
Финляндия может помочь Азербайджану в диверсификации экономики и снижении ее зависимости от нефтегазового сектора - МИД
Назван размер гранта для проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию
Назван размер гранта для проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
БТА предложило снизить максимально допустимую скорость движения на ряде автодорог Общество 13:01
Обезврежен нарушитель госграницы Азербайджана, причастный к гибели пограничников - МВД Происшествия 12:55
Рябков: Встреча Лаврова и Блинкена может помочь достичь компромисса по ядерной сделке Россия 12:48
Широкий охват населения Азербайджана иммунизацией позволит избежать проблем в будущем - врач Общество 12:46
В Лачине и Кельбаджаре появятся ветряные электростанции Энергетика 12:39
Отпусти и лети - песня народного артиста Азербайджана, которая год ждала своего часа (ВИДЕО) Звёздный мир 12:37
Франция, Египет и Иордания договорились провести переговоры по Ближнему Востоку Европа 12:29
Азербайджан расширяет сотрудничество с Россией в сфере "облачных" технологий ИКТ 12:26
Выделены средства на бурение 20 субартезианских скважин в Нахчыване - Распоряжение Политика 12:19
Тбилиси и Эль-Кувейт свяжут прямые авиарейсы Грузия 12:12
В Азербайджане выросло кредитование сельского хозяйства Финансы 12:09
В России выявили 7 920 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:08
Азербайджан имеет большой потенциал в сфере развития ВИЭ - Lagazetteaz.fr Энергетика 12:04
Мошенники под видом Маска украли свыше двух миллионов долларов США 11:55
Премьер-министр Азербайджана встретится с главой правительства РФ Политика 11:45
Бакинский порт тесно сотрудничает с AmCham - гендиректор порта Транспорт 11:40
Члены команд Формулы-1 во время Гран-при Азербайджана сдадут тест на COVID-19 Общество 11:37
В Азербайджане на аукционах наблюдается большой спрос на транспортные средства Бизнес 11:26
Задействованные в учениях войска ВС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:16
Финляндия может помочь Азербайджану в диверсификации экономики и снижении ее зависимости от нефтегазового сектора - МИД Энергетика 11:09
Обнаружены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести (ФОТО) Общество 11:02
Цифровизация является основой восстановления национальных грузоперевозок - Международный союз автотранспорта Транспорт 10:54
Названо общее количество сделок на бирже Туркменистана за апрель 2021 года Бизнес 10:50
В Азербайджане выросло производство сельхозпродукции Бизнес 10:49
Самира Эфенди представит Азербайджан во второй части финала "Евровидения" (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10:47
Туркменистан утвердил состав совместной с Ираном комиссии по экономическому сотрудничеству Бизнес 10:41
В I квартале 2021 г. турецкий порт Искендерун перевалил свыше 10 млн тонн грузов Транспорт 10:34
Деловое сообщество Литвы заинтересовано в сотрудничестве с Узбекистаном Бизнес 10:31
Численность населения Азербайджана превысила 10,13 млн Общество 10:30
В госбюджете Азербайджана с начала года образовался профицит Финансы 10:27
Узбекистан готов к взаимодействию в рамках развития производства электромобилей на пространстве СНГ Узбекистан 10:23
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 10:22
Узбекистан и Индонезия готовы к расширению партнерства Узбекистан 10:20
В Грузии произошло землетрясение Грузия 10:19
Назван размер гранта для проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию Энергетика 10:18
Египет предложил перемирие между сторонами палестино-израильского конфликта с 20 мая Арабские страны 10:17
В освобожденном агдамском селе обнаружено 800 кг наркосодержащих растений (ФОТО) Общество 10:13
Грузия сократила импорт химпродуктов из Турции Турция 10:06
Google анонсировала появление новых полезных функций США 10:03
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 10:02
Нефть дешевеет более чем на 1% на возможном увеличении поставок из Ирана Энергетика 10:01
Названа дата второго приемного экзамена в магистратуру вузов и АН Азербайджана Общество 09:58
В Азербайджане 24 мая планируется завершить перечисление всех соцвыплат за май Общество 09:46
Евро подорожал к манату Финансы 09:40
Россия предложила создать совместную комиссию для демаркации границы между Азербайджаном и Арменией Политика 09:39
Ситуация на внутриполитической арене Армении достаточно нестабильная – российский эксперт Политика 09:36
В ближайшей перспективе планируется создание цифровой архитектуры развития TRACECA Транспорт 09:29
Политика противодействия коррупции в Узбекистане: проводимые реформы и задачи на перспективу Узбекистан 08:53
В Нью-Йорке начали уголовное расследование в отношении компании Трампа США 08:51
На следующей неделе в Грузии начнется вакцинация «Синоваком» Грузия 08:34
Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 12% В мире 08:15
Развитие инноваций существенно повысит экспортный потенциал Азербайджана в сфере технологий Экономика 08:00
Свыше 2 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:51
В работе YouTube произошел сбой Экономика 07:38
В Иране представлен супермощный компьютер Экономика 07:30
Грузинский бизнес получит почти $104 миллиона от Всемирного банка Грузия 07:15
Цена биткоина снизилась почти на 10% за сутки Финансы 06:53
Предсказавший обвал экономики США финансист поставил полмиллиарда против Tesla США 06:32
Минздрав Сингапура опроверг появление сингапурского штамма коронавируса Другие страны 06:07
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6 Другие страны 05:40
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,97 млн человек Турция 05:21
В Мьянме обстреляли бензовозы с топливом для военных Другие страны 04:50
Два человека погибли в результате стрельбы по автобусу в Калифорнии США 04:19
Минобороны Турции сообщило об атаке беспилотников на авиабазу в Диярбакыре Турция 03:50
Google анонсировала новый Android 12 на ежегодной конференции ИКТ 03:41
Около 3,7 тысячи ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала конфликта Израиль 03:09
В США заявили, что мирный договор с КНДР не ограничил бы Пентагон США 02:42
"Челси" обыграл "Лестер" после поражения в финале Кубка Англии Спорт 02:30
В Италии нашли затопленную деревню Европа 02:09
Лавров и Блинкен встретятся 19 мая вечером по завершении программы Арктического совета Россия 01:47
"Реал" сохранил статус самого дорогого футбольного бренда Спорт 01:28
Определились первые финалисты "Евровидения 2021" - представительница Азербайджана Самира Эфенди в финале (ФОТО/ВИДЕО) Культура 01:02
В мире за сутки выявили более 515 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 00:49
Восемь человек пострадали при взрыве на западе Колумбии Другие страны 00:20
Греция изучает пути дальнейшей диверсификации двусторонней торговли с Туркменистаном Бизнес 00:01
Взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от компаний $90 млн выкупа США 18 мая 23:57
Казахстан выполняет авиарейсы в 13 стран Казахстан 18 мая 23:35
СБ ООН вновь не пришел к общему мнению по Ближнему Востоку В мире 18 мая 23:30
На востоке Ирана развивается газодобыча Экономика 18 мая 23:25
Кувейтская авиакомпания возобновляет полеты в Тбилиси Грузия 18 мая 23:22
США запустили на орбиту спутник системы обнаружения баллистических ракет США 18 мая 23:17
Саммит помощи Африке объявил целью вакцинацию 40% жителей континента к концу года Другие страны 18 мая 22:49
Uzbekistan Airways объявила гарантированные чартерные рейсы в Москву Узбекистан 18 мая 22:35
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы Спорт 18 мая 22:24
Сахиба Гафарова встретилась с госсекретарем МИД Италии Политика 18 мая 22:18
Минский IT-холдинг заинтересован в реализации совместных проектов Азербайджана и Беларуси ИКТ 18 мая 21:54
Армия Израиля сообщила о 270 ракетах, выпущенных за 12 часов из Газы Израиль 18 мая 21:45
Иран экспортировал сельскохозяйственной и пищевой продукции на сумму $6,21 млрд Экономика 18 мая 21:40
Нижегородский аэропорт озвучил дату первого рейса в Баку Экономика 18 мая 21:32
В Германии рухнул пешеходный мост Европа 18 мая 21:23
В Грузии выявлено 1562 новых случая коронавируса Грузия 18 мая 21:15
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и генсеком Тюркского совета Политика 18 мая 20:34
Минпромторг России обнародовал данные о совместных проектах с Туркменистаном Бизнес 18 мая 20:08
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией из Беларуси (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18 мая 19:59
Партитура Победы. Возвращение "Карабах шикестеси" на историческую Родину (ВИДЕО) Культура 18 мая 19:53
В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на 19 мая Общество 18 мая 19:04
Названы имена сотрудников ГТК Азербайджана, задержанных при получении взятки Политика 18 мая 19:00
Стоимость реализованной продукции в сетях розничной торговли Азербайджана выросла с начала года Бизнес 18 мая 18:55
В Грузии наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота Бизнес 18 мая 18:52
Австрия увеличила импорт готовой одежды из Турции почти на 80% Турция 18 мая 18:51
Все новости