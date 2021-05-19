БАКУ /Trend/ - Азербайджан расширяет сотрудничество с Россией в сфере "облачных" технологий.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в своем аккаунте в Twitter министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

Отметим, что в ходе встречи азербайджанского министра с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым обсуждались возможности сотрудничества двух стран в сферах «облачных» технологий, создания инфраструктуры для внедрения "открытого ключа" электронной подписи.

Стороны договорились об усилении сотрудничества по совершенствованию национального законодательства стран в указанных сферах, в том числе по подготовке кадров.

Напомним, что встреча министров состоялась в Москве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev