Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку

При поддержке Nar продолжается проект «Canlı Kitab» - крупнейшей в стране литературной аудио библиотеки. На сегодняшний день в рамках совместного проекта с Radio Antenna 101 FM, на YouTube размещено 329 произведений 39 авторов мировой и азербайджанской литературы в аудио формате.

Проект транслируется в прямом эфире по субботам и воскресеньям с 12:00 до 14:00 на Radio Antenn 101FM, а также выпуски выкладываются сначала на официальных страницах радио и программы «Canlı Kitab » в Facebook, а затем на странице antenn.az и канале в YouTube.

Отметим, что цель проекта - сделать чтение более доступным для всех, в том числе для слабовидящих. Проект предусматривает распространение электронных носителей среди потерявших зрение и слабовидящих людей.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.