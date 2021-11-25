Хорватская компания расширит портфель IТ-решений на азербайджанском рынке

ИКТ 25 ноября 2021 10:35 (UTC+04:00)
Хорватская компания расширит портфель IТ-решений на азербайджанском рынке

БАКУ /Trend/ - Хорватская компания Span расширит портфель своих IТ-решений на азербайджанском рынке.

Об этом сказал в четверг директор по развитию международного бизнеса хорватской компании Желько Галич, сообщает Trend.

По его словам, в Азербайджане компания работает над реализацией проектов по автоматизации бизнеса, внедрению облачных технологий, обучению IТ-специалистов и т.д.

«Ожидаем, что расширим в будущем в Азербайджане портфель услуг в области малого и среднего бизнеса, внедрим решения облачных технологий международных компаний - гигантов, будем развивать техническую поддержку, а также сервисные и бизнес-инструменты для всех отраслей деятельности», - сказал Галич.

Кроме того, представитель компании отметил, что рынок Азербайджана дает возможность Span выйти на рынки соседних стран.

«В целом мы реализовали более 17 тысяч проектов. Основная прибыль нашей компании формируется от продаж услуг на рынках других стран», - сказал он.

Крупнейшими партнерами компании Span в Азербайджане, по словам Галича, являются мобильные операторы, банки, а основным технологическим партнером - Microsoft Azerbaijan.

Отметим, что компания Span начала свою деятельность в 1993 году. В Азербайджане она работает с 2016 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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