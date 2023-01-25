Азербайджан существенно улучшил позиции в международном рейтинге кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в международном индексе National Cybersecurity Index улучшил свое место на 34 позиции - до 52-го.

Как сообщили в среду Trend в Ассоциации организаций по кибербезопасности Азербайджана, успехи в области цифрового развития и обеспечения кибербезопасности позволили улучшить позиции Азербайджана в международном индексе National Cybersecurity Index.

"В рейтинге National Cybersecurity Index оценивается и ранжируется по 46 показателям цифровой среды 161 страны. Наша страна улучшила свои позиции на 34 - с 86-го до 52-го места. Этот результат является самым высоким в упомянутой рейтинговой таблице. В данной рейтинговой таблице Грузия заняла 50-е место, а Армения - 90-е", - сказали в ассоциации.

Было отмечено, что National Cybersecurity Index, разработанный Фондом эстонской академии электронного управления, представляет собой глобальный индекс, который в режиме реального времени измеряет готовность стран обеспечивать кибербезопасность и управлять киберинцидентами.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что развитие кибербезопасности во всех областях, а также усиление киберзащиты критически важных информационных ресурсов является одним из важнейших вопросов для нашей страны. Главой государства были даны соответствующие указания по принятию шагов в направлении развития этой сферы.

Национальная стратегия Азербайджана в области кибербезопасности и информации разрабатывается рядом ведомств и организаций, в том числе министерством цифрового развития и транспорта, Государственной службой по электронной защите, Службой государственной безопасности и рядом других структур.

Больше информации о рейтинге и позиции нашей страны в нем можно получить по следующим ссылкам:

1. Общий рейтинг: https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/

2. Позиция Азербайджана: https://ncsi.ega.ee/country/az/, https://ncsi.ega.ee/country/az/?pdfReport=1