«Азеркосмос» о выводе на орбиту нового азербайджанского спутника

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеркосмос" ведет переговоры со всемирно известными производителями спутников о выводе на орбиту нового азербайджанского спутника.

Как сказали в среду Trend в пресс-службе ОАО "Азеркосмос", перед процессом разработки и ввода в эксплуатацию нового спутника требуется проведение тщательного исследования.

"Параметры, которыми интересуются заказчики в сфере спутниковых услуг, такие как инновации, стоимость, поддержка и другие, постоянно меняются и обновляются. Тщательно изучаются экономические и неэкономические выгоды, которые наша страна может получить от нового спутникового проекта в будущем. Мы ведем переговоры со всемирно известными производителями о выводе на орбиту нового азербайджанского спутника. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет сделан наиболее подходящий выбор для нашей страны", - сказали в ОАО.

Кроме того, комментируя информацию информация планах Азербайджана купить космический спутник, в ЗАО подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Отметим, что ранее сообщалось, что спутник дистанционного наблюдения Земли - Azersky завершил свою миссию на один год раньше расчетного срока его эксплуатации. Обмен информацией со спутником Azersky прекратился. Хотя компанией "Азеркосмос" и производителем спутника были предприняты меры по восстановлению связи, установить связь со спутником не удалось.

Напомним, что первый азербайджанский спутник был запущен на орбиту в 2013 году и срок его эксплуатации составляет 17 лет. Второй телекоммуникационный спутник был запущен на орбиту в 2018 году. Срок эксплуатации этого спутника составляет до 22 лет.