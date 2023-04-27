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Завершен очередной этап проекта «Her Improvement», реализуемого при поддержке Azercell (ВИДЕО)

ИКТ Материалы 27 апреля 2023 16:05 (UTC +04:00)
Завершен очередной этап проекта «Her Improvement», реализуемого при поддержке Azercell (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - Завершен очередной этап проекта «Her Improvement», реализуемый ООО «Azercell Telecom» в партнерстве с платформой «FemTech». В рамках проекта, направленного на повышение знаний женщин в сфере технологий и бизнеса, а также развитие стартапов, представительницы избранных 5 команд получили возможность сформировать и улучшить свои идеи, а также закрепить полученные знания на практике. На протяжении всего проекта для участниц организуются образовательные курсы в сфере технологий.

В рамках проекта девушки встретились с профессиональными менторами, лидерами IT-индустрии и основателями стартапов, имеющими реальный опыт работы на локальном и международном рынках, прошли инкубационную программу развития своих идей, а также получили возможность реализовать полученные знания на практике и наладить профессиональные связи.

Следует отметить, что четвертый день последней недели апреля отмечается как Международный день «Девушки в ИКТ». Azercell поздравляет всех женщин, открытых к инновациям и стремящихся к получению знаний в области технологий с целью реализации собственных стартап-идей, а также желает им всестороннего развития, уверенности в себе и удачных проектов в этой сфере!

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