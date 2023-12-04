В Азербайджане проведено отчетное мероприятие "Наши сайты в зеркале мониторинга" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Мониторингового центра при Комиссии по государственному языку Азербайджанской Республики было проведено отчетное мероприятие под названием "Наши сайты в зеркале мониторинга".

Как сообщает в понедельник Trend, в мероприятии, проведенном с целью обнародования результатов второго мониторинга сайтов, приняли участие чиновники государственных структур, представители интеллигенции, журналисты, представители различных сайтов и другие гости.

В своей вступительной речи директор Центра, профессор Севиндж Алиева отметила, что основной целью проведения мероприятия является представление языковых дефектов, выявленных в ходе мониторинга, выявление вызывающих их причин и проведение дискуссий по устранению имеющихся недостатков.

В ходе обсуждений гости отметили, что привлечение сайтов к мониторингу внесет важный вклад в дело сохранения чистоты азербайджанского языка, а также правильного представления новостей и информации. В заключение была отмечена необходимость реализации соответствующих мер по устранению имеющихся недостатков и недочетов.

Отметив, что сохранение и развитие чистоты родного языка является составной частью государственной политики, С.Алиева особо подчеркнула исключительные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева, а также достойного продолжателя его политического курса Президента Ильхама Алиева в совершенствовании работы по формированию языковой политики и внедрению азербайджанского языка в качестве государственного.

Подчеркнув важность соблюдения азербайджанскими журналистами норм литературного языка и их правильного применения на практике, она отметила, что некоторые работники СМИ либо недостаточно знают о требованиях языковых норм, либо пренебрегают этой работой.

Профессор С.Алиева также объяснила некоторые недостатки текстов, опубликованных на сайтах, тем, что мнения интервьюеров передаются журналистами без редактирования, а новости из внешних источников - в дословном переводе, и призвала представителей СМИ быть осторожными в спорных вопросах, таких как транслитерация имен и фамилий.

Выступая с докладом "Наши сайты в зеркале мониторинга", заведующая отделом Вафа Исмайлова отметила, что из 4 500 выявленных языковых фактов в отчет включены 3 564 (1 371 орфографических, 356 лексических, 909 грамматических нарушений, 928 стилистических и экспрессивных ошибок). Она с сожалением отметила, что, несмотря на определенные улучшения по сравнению с предыдущим мониторингом, случаи нарушения норм литературного языка по-прежнему очень распространены.

В ходе обсуждений гости отметили, что привлечение сайтов к мониторингу внесет важный вклад в дело сохранения чистоты азербайджанского языка, а также правильного представления новостей и информации. В заключение была отмечена необходимость реализации соответствующих мер по устранению имеющихся дефектов и недостатков.

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