Туркменистан объявляет тендер по подготовке ТЭО трубного завода и создание СП

22 сентября 2018 09:06 (UTC+04:00)

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