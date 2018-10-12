Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку силики

12 октября 2018 20:00 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Национальная энергосберегающая компания Узбекистана объявляет тендер
Тендеры 19:56
В Узбекистане вновь не работают Facebook и YouTube
ИКТ 17:12
JETRO помогает узбекско-японскому сотрудничеству в сегменте товаров народного потребления (Эксклюзив)
Бизнес 16:34
Узбеки Таджикистана выдвинут Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева на Нобелевскую премию мира
Узбекистан 16:28
Узбекистану необходимы дальнейшие реформы для привлечения японских компаний (Эксклюзив)
Бизнес 15:55
В Узбекистане с марта 2018 года было выпущено более 340 грузовиков "Камаз"
Бизнес 14:51
Лента новостей
UFC подтвердил проведение поединка Джонс - Густафссон 29 декабря в Лас-Вегасе
Спорт 21:34
Для чего в Минск съехались ветераны спецслужб СНГ? (ФОТО)
Политика 21:32
Британия планирует применять санкции Евросоюза после Brexit
Европа 20:54
В школах Азербайджана будут освобождать от занятий больных гриппом учащихся
Общество 20:31
Отсрочено подписание протокола по частотному регулированию между Азербайджаном и Ираном
ИКТ 20:11
Две азербайджанские компании приняты на листинг Бакинской фондовой биржи
Бизнес 20:04
Министры обороны стран-участниц СНГ обсудили в Ташкенте военное сотрудничество
Политика 20:02
В Таиланде во время облавы задержали более 500 иностранцев - СМИ
Другие страны 20:02
Национальная энергосберегающая компания Узбекистана объявляет тендер
Тендеры 19:56